Calciomercato Sassuolo Laurienté e Berardi rimangono? Quel fattore potrebbe essere determinante in estate

Il calciomercato del Sassuolo si avvicina a un crocevia cruciale: Laurienté e Berardi, due pedine fondamentali, potrebbero rimanere in neroverde o essere oggetto di grandi offerte estive. La volontà del club è chiara: puntare a una stagione di successo e blindare i propri talenti. Ma quali saranno le decisioni finali? La risposta potrebbe fare la differenza nel futuro del Sassuolo e far tremare le concorrenti in Serie A.

Calciomercato Sassuolo, quale sarà il futuro di Lauriente e di Domenico Berardi. Quel fattore potrebbe essere determinante Domenico Berardi e Armand Laurienté pezzi pregiati del calciomercato Sassuolo. Il club neroverde vuole fare le cose in grande per quanto riguarda il campionato di Serie A, considerando anche la grande opportunità di poter trattenere senza problemi i suoi gioiellini. Secondo La Gazzetta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Sassuolo, Laurienté e Berardi rimangono? Quel fattore potrebbe essere determinante in estate

In questa notizia si parla di: sassuolo - calciomercato - berardi - fattore

Andrea Pinamonti: futuro incerto tra Genoa e Sassuolo, il calciomercato deciderà - Andrea Pinamonti, protagonista in campo con una doppietta all’Atalanta e ormai autore di 50 reti in Serie A, si trova nel vivo di un futuro incerto tra Genoa e Sassuolo.

Cosa riportano altre fonti

Sassuolo: Rivoluzione in vista? Berardi e altri senatori sotto esame; Gazzetta dello Sport - Un esterno destro per il Milan: spunta Berardi; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: Laurienté-Inter, El Canario Alvarez può tornare.

Sassuolo: Rivoluzione in vista? Berardi e altri senatori sotto esame - Il Sassuolo si prepara a possibili cambiamenti con Berardi e altri giocatori chiave sotto esame nel calciomercato.

Berardi lascerà il Sassuolo? Quello scenario potrebbe cambiare il mercato sia dei neroverdi che quello delle big - Ecco l’indiscrezione aspettando l’apertura del mercato Domenico Berardi e il Sassuolo, una storia che resiste al tempo, a ...

Calciomercato Sassuolo, quale sarà il futuro di Domenico Berardi? Spunta fuori una big molto importante - Ecco le novità Il Bologna guarda con sempre maggiore attenzione ai movimenti del calciomercat ...