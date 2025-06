Calciomercato Roma primi colpi in entrata | sfogliamo il taccuino di Gasperini

Il calciomercato estivo della Roma sta prendendo forma, e Gasperini già mira a rivoluzionare la squadra. Tra nomi di talento e strategie di mercato, il ds Ghisolfi si muove con astuzia per consegnare al tecnico una rosa competitiva e pronta a sorprendere. Obiettivi ambiziosi e scommesse internazionali come Chavez e Mijnans promettono di rendere questa campagna acquisti indimenticabile. Nel gioco dinamico di Gasperini,…

Il calciomercato estivo non è ancora esploso, ma la Roma di Gasperini ha già iniziato a scaldare i motori. Tra talenti in ascesa, duelli all’ultimo milione e necessità di vendere prima di acquistare, il ds Ghisolfi lavora nell’ombra per consegnare al nuovo tecnico una squadra competitiva. Ecco tutti i nomi sul taccuino giallorosso. Obiettivo creatività: Chavez e Mijnans, due scommesse dal profilo internazionale. Nel gioco dinamico di Gasperini, l’estro e la duttilità sono fondamentali. Non a caso, Felipe Chavez è uno dei nomi caldi. Classe 2007, tedesco di nascita e peruviano per scelta, Chavez si libererà dal Bayern Monaco a parametro zero il 1° luglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it