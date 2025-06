Calciomercato Roma | Angelino ai saluti in entrata due fedelissimi di Gasp

Il calciomercato della Roma si infiamma con importanti novità: Angelino si avvia verso l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, mentre la nuova era targata Gasperini prende forma con due fedelissimi dell’allenatore. La cessione di Angelino, valutata intorno ai 25 milioni, rappresenta solo uno degli snodi che potrebbero rivoluzionare il volto giallorosso. La sessione estiva si preannuncia ricca di sorprese e cambiamenti strategici per la Roma.

Mentre Angelino è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, comincia a prendere forma la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, che punta su due suoi ex giocatori. L’Al-Hilal appare sempre più vicino a ingaggiare Angelino della Roma. Il club allenato da Simone Inzaghi avrebbe già un principio d’intesa, infatti, sia col club giallorosso che ha ricevuto un’offerta intorno ai 25 milioni di euro, sia col giocatore per il quale è stata stanziata una cifra tra i 22 e i 25 milioni. Questa settimana dovrebbe essere quella decisiva per la fumata bianca. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

