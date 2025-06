Calciomercato Pisa pronti due grandi colpi per riuscire ad entusiasmare tutta la piazza nerazzurra! Le ultime

Il calciomercato del Pisa sta vivendo momenti di grande fermento: due colpi importanti sono nel mirino della squadra nerazzurra, pronti a infiammare i tifosi dopo 34 anni di attesa. Il lavoro certosino di Giovanni Corrado e Davide Vaira potrebbe portare a sorprese che risveglieranno l’entusiasmo della piazza toscana. La domanda ora è: riusciranno a regalare ai tifosi le emozioni che sognano? Solo il tempo lo dirà .

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

