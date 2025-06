Calciomercato Parma retromarcia Milan su Suzuki | prezzo troppo alto gli emiliani puntano alla Premier!

Il calciomercato del Parma prende una piega inaspettata: il Milan, inizialmente interessato a Zion Suzuki come possibile sostituto di Maignan, sembra aver fatto retromarcia a causa di un prezzo ritenuto troppo elevato. Nel frattempo, gli emiliani puntano deciso alla Premier League per rinforzare la rosa. Le strategie di mercato si intrecciano, lasciando i tifosi pronti a scoprire quale sarà la prossima mossa dei club coinvolti.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Parma, con l'interesse del Milan per Zion Suzuki per sostituire Maignan. I dettagli Il calciomercato estivo del Milan è ancora alle battute iniziali, ma le prime indiscrezioni delineano già un quadro complesso e ricco di incognite. Uno dei nomi più chiacchierati per rinforzare la porta rossonera è quello di .

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

