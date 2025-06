Calciomercato Parma Bonny rischia di lasciare l’Emilia Romagna? Quel mister lo vuole a tutti i costi

Il calciomercato di Parma si infiamma con la possibile cessione di Bonny, uno dei gioielli più promettenti dei crociati. Il desiderio di mister D'Aversa di mantenere il talento in Emilia si scontra con le avances dell'Inter, alla vigilia della partenza di Chivu. La posta in gioco è alta e le prossime ore saranno decisive: sarà Bonny il grande colpo di mercato o rimarrà a Parma? Restate con noi per scoprire gli aggiornamenti esclusivi.

Calciomercato Parma, Bonny potrebbe lasciare i crociati per l'Inter? Ecco le ultime novità riguardante l'attaccane gialloblu Bonny si tratta di uno dei grandi gioielli del calciomercato Parma, e dall'altra parte la partenza di Chivu potrebbe intensificare i contatti tra l'Inter e la squadra crociata. Ecco le ultime raccontate dal Corriere dello Sport.

