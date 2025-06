Calciomercato Napoli accordo raggiunto con il Milan per quel calciatore! Cessione vicinissima

Il calciomercato estivo si infiamma: Napoli e Milan hanno raggiunto un accordo per Yunus Musah, portando il trasferimento del talentuoso centrocampista statunitense sempre più vicino. Questa trattativa potrebbe rivoluzionare le strategie delle due squadre e accendere nuove sfide in campionato. La decisione di Musah di dare il via libera apre le porte a un nuovo capitolo della sua carriera, creando aspettative tra tifosi e addetti ai lavori.

Secondo Fabrizio Romano, Yunus Musah è ormai prossimo alla cessione, con Milan e Napoli che hanno trovato un accordo per il trasferimento. Nella giornata odierna, il centrocampista statunitense ha dato il suo via libera per un possibile approdo alla squadra.

Napoli, accordo con Sudakov. La prima offerta di Manna, la risposta dello Shakhtar Donetsk - Il Napoli punta forte su Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino classe 2002, per rinforzare il proprio centrocampo nella prossima stagione.

