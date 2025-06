Calciomercato Napoli a centrocampo può arrivare un nazionale statunitense?

calciomercato napoli a centrocampo pu242 arrivare un nazionale statunitense. Il Napoli continua ad essere uno dei club più vivaci in assoluto sul mercato europeo. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato un nome nuovo per il centrocampo. Si tratta del nazionale americano e calciatore del Milan Yunus Musah. Il club partenopeo avrebbe individuato come possibile rinforzo in vista di una stagione all'insegna del talento e della grinta, puntando a rafforzare ulteriormente la mediana.

Il Napoli continua ad essere uno dei club più vivaci in assoluto sul mercato europeo. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato un nome nuovo per il centrocampo. Si tratta del nazionale americano e calciatore del Milan Yunus Musah. Il club partenopeo avrebbe individuato come possibile rinforzo in.

Napoli spinge per David. A centrocampo, proposto un quinquennale a 2,5 milioni a Florentino del Benfica - Il Napoli si prepara attivamente per la prossima stagione, puntando su rinforzi strategici. Oltre all'interesse consolidato per il centravanti Jonathan David del Lille, gli azzurri esplorano anche l'acquisto di un centrocampista, tra cui spicca il nome di Florentino Luis del Benfica.

Napoli scatenato: non solo de Bruyne, vicino anche Musah - Il Napoli è pronto a mettere a segno un altro colpo a centrocampo dopo De Bruyne: si intensificano i contatti con il Milan per Yunus Musah.

SKY - Musah-Napoli, si può chiudere in queste ore. C'è bozza d'intesa verbale - Secondo quanto riferisce SKY Sport c'è già una bozza d'intesa.