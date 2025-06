Calciomercato Milan Xhaka e la strategia rossonera | ecco tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan si infiamma con l'ipotesi Granit Xhaka, un colpo strategico per rinforzare il centrocampo rossonero. Secondo Calciomercato.com, i rossoneri stanno mettendo a punto una manovra intelligente e mirata, puntando a convincere il giocatore e a superare le concorrenti. Ma quali sono i dettagli di questa operazione? Scopriamoli insieme e analizziamo la strategia dietro questo ambizioso obiettivo milanista.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan pensa a una strategia per arrivare all'acquisto di Granit Xhaka: ecco i dettagli.

