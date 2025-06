Calciomercato Milan Tare punta Xhaka Ma ci sono valutazioni in corso

Il calciomercato del Milan si infiamma con l'interesse per Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, un nome forte e apprezzato dal DS Igli Tare. Tuttavia, le valutazioni in corso suggeriscono che la trattativa non sia ancora definita, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi. Resta da scoprire se il centrocampista svizzero vestirĂ presto rossonero, segnando un nuovo capitolo nella stagione estiva.

Granit Xhaka del Bayer Leverkusen è un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo: è molto apprezzato dal DS Igli Tare. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare punta Xhaka. Ma ci sono valutazioni in corso

