Calciomercato Milan salta la cessione di Maignan al Chelsea | la rivelazione

Il calciomercato del Milan si anima di novità: la tanto vociferata cessione di Maignan al Chelsea rischia di saltare. Dopo settimane di trattative e supposizioni, è arrivata la rivelazione che smentisce questa ipotesi, lasciando i tifosi rossoneri più tranquilli e curiosi di scoprire quali saranno le prossime mosse sul mercato. Ma cosa c’è dietro questa decisione improvvisa? Vediamolo insieme.

Non si concretizzerà il trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea in questa sessione di calciomercato.

