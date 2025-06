Calciomercato Milan per Modric visite firma e poi Mondiale per Club

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma con l’attesa del grande colpo: Luka Modric, il maestro croato, pronto a vestire rossonero. Prima di firmare e sbarcare in Italia, il regista del Real Madrid dovrà concludere le sue ultime sfide con i Blancos e prepararsi a conquistare il Mondiale per club. Un’estate che promette emozioni e novità senza precedenti per il club meneghino.

Luka Modric si appresta a diventare il primo, grande colpo del Milan in questo calciomercato estivo. Prima, però, le ultime gare con il Real. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per Modric visite, firma e poi Mondiale per Club

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Primo colpo del #Calciomercato #Milan: visite mediche fissate per Luka #Modric! Il regista croato è pronto a vestire il rossonero ? Dettagli e programma nel link #ACMilan #Modric #MilanNews #TransferNews #SempreMilan Partecipa alla discussione

#Milan, visite mediche per Modric in Croazia a metà settimana: il programma in vista del Mondiale per Club https://calciomercato.com/news/milan-visite-mediche-per-modric-in-croazia-a-meta-settimana-il-p-18337… Partecipa alla discussione

Calciomercato: l’Inter su Mosquera del Valencia, il Milan aspetta Modric - Con il Mondiale per club alle porte, prende forma la nuova Inter di Christian Chivu, che punta sempre più a ringiovanire la rosa ...

Milan, visite mediche per Modric in Croazia a metà settimana: il programma in vista del Mondiale per Club - Ci sono state chiamate, ci sono stati contatti, ma ho messo tutto da parte perchè voglio concentrarmi sulla nazionale.

Luka Modric sorride al Milan ma non si sbilancia: "Ci sono stati contatti ma non ho ancora preso una decisione" - Il Milan confida fortemente nell'arrivo di Luka Modric, il quasi 40enne centrocampista croato in scadenza col Real Madrid.