Calciomercato Milan Maignan-Chelsea | gli ultimi aggiornamenti di Di Marzio

Il calciomercato infiamma il Milan con l’eventuale addio di Mike Maignan al Chelsea, secondo gli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio ('Sky Sport'). Notizie che tengono i tifosi con il fiato sospeso, mentre si delineano le possibili mosse delle grandi squadre. Scopriamo insieme gli sviluppi e cosa potrebbe riservare il futuro del portiere francese, protagonista di un’estate ricca di colpi di scena.

Le ultime news sul possibile trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea da Gianluca Di Marzio ('Sky Sport'): ecco la situazione.

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

Il Chelsea vuole Maignan, il Milan ha cercato di resistere perché Allegri aveva posto una sorta di veto, o comunque aveva detto che voleva Maignan. Però ha un anno di contratto e il Chelsea si sta avvicinando a Maignan Di Marzio

Di Marzio a Sky Sport: "Rilancio Chelsea per Maignan, circa 21 mln di euro, vedremo se basterà. Maignan-Chelsea si sta avviando verso una possibile conclusione" #Milan

Chelsea, aumentata l'offerta al Milan per Mike Maignan; Di Marzio: "Chelsea-Maignan, il Milan resta fermo sulle proprie richieste"; Chelsea-Maignan, il Milan resta fermo sulle proprie richieste. Gli inglesi però non mollano.

Milan, è oggi la giornata chiave per il passaggio di Maignan al Chelsea - I due club vicini all'accordo dopo il rialzo degli inglesi, l’intenzione e averlo a disposizione gia per il Mondiale per Club ...

Chelsea, aumentata l’offerta al Milan per Mike Maignan - I Blues hanno intavolato una trattativa con il Milan alzando l'offerta a 18 milioni di sterline ...

Maignan-Chelsea, il tempo stringe: il Milan vuole almeno 20 milioni - Come annunciato da Sky Sport, il Chelsea si è avvicinato all'acquisto di Maignan.