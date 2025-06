Calciomercato Milan chi in porta? Suzuki e altri quattro nella lista di Tare

Il calciomercato del Milan si infiamma: con Mike Maignan in bilico tra i sogni di Chelsea e le ambizioni rossonere, l’attenzione si sposta sui possibili sostituti. Suzuki e altri quattro nomi nella lista di Tare stanno attirando l’interesse della società, che prepara le mosse per garantire stabilità e competitività tra i pali. La sfida è aperta: chi sarà il prossimo custode della porta milanese?

Mike Maignan potrebbe andare al Chelsea in questo calciomercato estivo e il Milan, dunque, dovrà presto scegliere il suo possibile erede. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, chi in porta? Suzuki e altri quattro nella lista di Tare

In questa notizia si parla di: Calciomercato Milan Porta Suzuki

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-idea-suzuki-ultime-svilar/… Calciomercato Milan Anche Suzuki in lista Partecipa alla discussione

milanista del futuro (@GianniSanzo) Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, porte girevoli: la cifra per Maignan al Chelsea. E su Svilar e Suzuki...; Svilar e Suzuki blindati, il nuovo nome per la porta del Milan è Lucas Perri; Moretto: “Il Milan vuole fare un tentativo per Suzuki del Parma, altrimenti…”.

Calciomercato Parma, retromarcia Milan su Suzuki: prezzo troppo alto, gli emiliani puntano alla Premier! - Le ultime sulle mosse di calciomercato del Parma, con l’interesse del Milan per Zion Suzuki per sostituire Maignan.

Calciomercato Parma, il Milan piomba su Suzuki: può essere il sostituto di Maignan, le cifre - Le ultime sulle mosse di calciomercato del Parma, con l’interesse del Milan per Zion Suzuki per sostituire Maignan.

Mercato Milan, indiscrezione che spiazza: Tare non ha quei nomi sul taccuino. I dettagli - Mercato Milan, l’indiscrezione dell’ultim’ora spiazza: Igli Tare non starebbe trattando Svilar e Suzuki come eventuali post Maignan Il calciomercato è un vortice di voci, indiscrezioni e smentite, e i ...