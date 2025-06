Calciomercato Milan Bayern e Al-Nassr avvisati | ecco quanto ci vuole per Leao

Il calciomercato infiamma le speranze e le sorprese: Milan, Bayern e Al Nassr sono pronti a sfidarsi per Rafael Leao, con i club europei che monitorano attentamente la situazione. Ma quanto serve per convincere il Diavolo a lasciar partire il talento portoghese? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo valore e le trattative in corso per un possibile addio estivo.

Rafael Leao potrebbe andare via dal Milan in questo calciomercato estivo, a patto, però, che arrivi un'offerta 'monstre' in Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Bayern e Al-Nassr avvisati: ecco quanto ci vuole per Leao

Milan, Allegri punta su Rafael Leao. Le pretendenti sono avvisate: non parte per meno di 100 milioni - Il Milan avvisa Bayern Monaco e Al Nassr, le due pretendenti dell’esterno portoghese.

Milan, Leao impressiona sotto gli occhi del Bayern Monaco: cosa filtra sulla possibile offerta dei tedeschi - Un mese nel quale, a seguito degli annunci del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del ritorno in panchina.

Rafael Leao tra Milan e Bayern Monaco: il calciomercato si infiamma - Rafael Leao conteso tra Milan e Bayern Monaco, mentre il Chelsea punta Maignan.