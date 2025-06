Calciomercato Milan avvertimento del club rossonero a Theo Hernández

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma con un avvertimento ai tifosi: Theo Hernández potrebbe lasciare i rossoneri. Tuttavia, il talento francese non sembra intenzionato a fare le valigie così facilmente. La sua determinazione e il suo ruolo chiave nel reparto difensivo rendono questa trattativa più complessa del previsto. La sfida tra ambizioni di mercato e fedeltà al club sta per entrare nel vivo: cosa riserverà il futuro di Theo?

Il Milan vuole cedere Theo Hernández in questo calciomercato estivo ma il terzino francese non sembra avere tutta questa fretta di andare via. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it