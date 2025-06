Calciomercato Milan aut aut di Maignan ai rossoneri | il punto

Il calciomercato del Milan si anima con un’aut aut di Maignan: il portiere ha chiesto ai rossoneri di lasciarlo partire per il Chelsea, ma tra le due parti ancora nessun accordo. La sfida ora è trovare una soluzione prima della chiusura del mercato estivo, mentre i tifosi restano con il fiato sospeso, sperando in un epilogo positivo o in un clamoroso colpo di scena.

Mike Maignan ha chiesto al Milan di lasciarlo andare al Chelsea in questo calciomercato estivo: il tempo stringe però e non c'è ancora intesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, aut aut di Maignan ai rossoneri: il punto

In questa notizia si parla di: Calciomercato Milan Maignan Rossoneri

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Per il post #Maignan il #Milan pensa a Lucas #Perri del #Lione, i rossoneri seguono anche #Svilar e #Suzuki. #OL #Calciomercato #transfers #ACMilan. [@DiMarzio] Partecipa alla discussione

Mike #Maignan vicino all'uscita dal #Milan. I rossoneri e il #Chelsea stanno trovando la quadra per il passaggio del portiere in blues. #ACMilan #Calciomercato #transfers. [@PBPcalcio] Partecipa alla discussione

Calciomercato Milan, ultimatum di Maignan ai rossoneri: le novità; Milan, il Chelsea alza l'offerta per Maignan: idea Lucas Perri per sostituirlo; Maignan in pressing, Chelsea e Milan chiudono l’affare | CM.IT.

Maignan in pressing, Chelsea e Milan chiudono l’affare | CM.IT - Il giocatore vuole lasciare il club rossonero il prima possibile ...

Milan, il Chelsea alza l’offerta per Maignan a 18 milioni - 10 giugno 2025) creato in occasione del Mondiale per club: le mosse di Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e non solo ...

Milan, né Svilar né Milinkovic: nome nuovo per il dopo Maignan - Il Milan mette nel mirino un nuovo portiere per il dopo Maignan che può superare nelle gerarchie sia Svilar che Milinkovic-