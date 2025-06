Calciomercato | Luca Cognigni lascia la Maceratese per il Trodica

Il calciomercato infiamma ancora le cronache sportive di Macerata: Luca Cognigni, l’attaccante che aveva conquistato i tifosi biancorossi, sta per approdare al Trodica, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Dopo un lungo corteggiamento e incontri andati a vuoto, la società biancorossa si concentra ora sulla rinnovata strategia di ripartire dai veterani. La sfida è difficile, ma il futuro è tutto da scrivere.

Si dividono le strade tra la Maceratese e l’attaccante Luca Cognigni che sta per firmare per il Trodica, se non l’ha già fatto. Ha fatto centro il lungo corteggiamento del direttore sportivo Mirko Sirolesi con l’attaccante che la società biancorossa avrebbe voluto confermare, ma nonostante gli incontri non era stato raggiunto l’accordo. In questo momento la Maceratese sta continuando a parlare con i giocatori della vecchia guardia sui quali è puntato l’interesse di altri club, per esempio al Matelica piace molto il difensore Javier Pablo Lucero e i biancorossi, se vogliono confermarlo, dovranno stare attenti a non lasciarselo sfuggire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net