Calciomercato | l’Inter su Mosquera del Valencia il Milan aspetta Modric

Calciomercato in fermento: l'Inter di Christian Chivu si prepara a rinforzarsi con il giovane talento del Valencia, Cristhian Mosquera, un prospetto classe 2004 che promette grandi cose. Mentre il Milan respinge le offerte per Theo e Maignan, i nerazzurri puntano a ringiovanire la rosa e consolidare la propria competitivitĂ . Con il Mondiale per club alle porte, le strategie di mercato si intensificano, lasciando tutti con il fiato sospeso su quali sorprese arriveranno nelle prossime settimane.

Con il Mondiale per club alle porte, prende forma la nuova Inter di Christian Chivu, che punta sempre piĂą a ringiovanire la rosa. Il Milan dice no a due offerte per Theo e Maignan. Prende forma la nuova Inter di Christian Chivu. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Sucic e Luis Henrique, i nerazzurri hanno messo nel mirino il difensore del Valencia, Cristhian Mosquera, a lungo inseguito anche da Milan, Napoli e Juventus. Il classe 2004 e ha il contratto in scadenza tra un anno.

DiMarzio - Anche l’#Inter si è inserita per Cristhian #Mosquera, difensore classe 2004 del Valencia. Su di lui anche Milan, Napoli e Juventus, contratto in scadenza nel 2026! Partecipa alla discussione

?L'Inter si è inserita nella corsa a Cristhian Mosquera, difensore del Valencia classe 2004. Sul difensore ci sono da tempo anche Milan, Napoli e Juventus @SkySport Partecipa alla discussione

