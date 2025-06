Calciomercato Lecce arriva il primo colpo da una big italiana Quel giocatore fa sognare i tifosi giallorossi

Il calciomercato del Lecce si infiamma con l’arrivo di un grande colpo: Lovro Golic dalla Roma. Il giovane difensore centrale, in scadenza di contratto, rappresenta una vera sorpresa che fa sognare i tifosi giallorossi e non solo. Con questa operazione, il club pugliese dimostra di voler puntare in alto per rinforzare la propria rosa e affrontare al meglio la nuova stagione. La notizia è ormai ufficiale e apre nuove entusiasmanti prospettive.

Calciomercato Lecce, arriva il primo colpo dalla Roma: preso il difensore Lovro Golic. Ecco le ultime novità sui pugliesi Secondo quanto riportato da PianetaLecce.it, il primo rinforzo per il calciomercato Lecce arriva direttamente dalla Capitale: si tratta di Lovro Golic, giovane difensore centrale in scadenza di contratto con la Roma. Il trasferimento sarà ufficializzato il .

