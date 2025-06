Calciomercato Juventus prima apertura della rivale | quel big non è ritenuto incedibile! Novità sul possibile colpo in Serie A

Il calciomercato della Juventus si infiamma con la prima apertura della rivale: un big ritenuto incedibile potrebbe essere ceduto, cambiando gli equilibri di Serie A. Alfredo Pedullà svela interessanti novità su Nuno Tavares, seguito dai bianconeri, e sulla strategia della Lazio. Il mercato si fa incerto e tutto può succedere: i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di questi talenti e per le scelte delle grandi del campionato.

Calciomercato Juventus, apertura della rivale: è cedibile! NovitĂ in vista della prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti di mercato. Alfredo PedullĂ , su X, ha fornito un aggiornamento di calciomercato Juve riguardante il futuro di Nuno Tavares. Le parole sul terzino della Lazio seguito dai bianconeri. CALCIOMERCATO JUVENTUS – «La Lazio ritiene Tavares e Castellanos non incedibili (alle condizioni giuste), lavorerĂ per uno o due terzini, due mezzali, un attaccante almeno e un esterno offensivo in caso di uscita di Tchaouna (pressing PSV giĂ raccontato). Qualsiasi altro big andrebbe via solo per un’offerta faraonica». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com