Calciomercato Juventus l’ex grande obiettivo sbarca in Serie A | fissate le visite mediche Colpaccio di quella rivale

Calciomercato Juventus, l’ex grande obiettivo sbarca in Serie A: tutti gli aggiornamenti sugli acquisti in Serie A. Arrivano importanti aggiornamenti su quello che sarà il futuro di Kevin De Bruyne. Come riportato Matteo Moretto su X è tutto fatto per il passaggio al Napoli che non è mai stato messo in dubbio. Il centrocampista era stato accostato anche al calciomercato Juventus. PAROLE – «Kevin De Bruyne al Napoli, contratti ok. Le parti hanno completato tutta la documentazione necessaria. La firma del calciatore belga è attesa da un momento all’altro: biennale con opzione. È previsto che De Bruyne svolga le visite mediche nel corso di questa settimana». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com