Calciomercato Juve trova conferma la volontà del Milan di puntare su quel giocatore L’apertura all’addio è totale! Cosa potrebbe succedere

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più incandescente, con il Milan che sembra deciso a puntare con forza su Mattia Perin. La volontà dei rossoneri di acquisire il portiere juventino si fa sempre più concreta, aprendo scenari sorprendenti e possibili rivoluzioni. Se questa ipotesi si concretizzasse, potrebbe cambiare radicalmente il volto delle rose di entrambe le squadre, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo.

Calciomercato Juve, la sua uscita verso il Milan non è da scartare! Il giocatore in questione ci starebbe pensando seriamente. Emerge una clamorosa ipotesi riguardante il futuro di Mattia Perin, portiere di proprietà della Juve che in questi anni è diventato un vero e proprio pilastro e punto di riferimento dello spogliatoio bianconero. Stando a quanto rivela Tuttosport, è forte la pressione Milan di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore bianconero starebbe spingendo per portarlo nella Milano rossonera soprattutto nel caso in cui dovesse partire Mike Maignan. La possibilità di diventare il nuovo numero 1 del Diavolo stuzzica l’estremo difensore juventino, che ha aperto al trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com