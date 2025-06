Calciomercato Juve sprint decisivo per David | le cifre dell’offerta che può sbaragliare la concorrenza si punta a chiudere!

La Juventus si prepara a sfidare la concorrenza con un’offerta da capogiro per Jonathan David, il talento canadese pronto a lasciare il Lille. Secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri hanno imbastito un colpo decisivo che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo. Con cifre da sogno e strategie mirate, la Vecchia Signora punta a convincere l’attaccante e chiudere la trattativa prima che sia troppo tardi. La sfida è aperta: il futuro della Juve potrebbe cambiare in un battito di ciglia.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con l’offerta per Jonathan David per rinforzare l’attacco. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la Juve avrebbe compiuto passi decisivi per assicurarsi Jonathan David. L’attaccante canadese, recentemente svincolatosi dal Lille, è diventato uno dei principali obiettivi del club bianconero per rinforzare l’attacco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, sprint decisivo per David: le cifre dell’offerta che può sbaragliare la concorrenza, si punta a chiudere!

In questa notizia si parla di: Juve David Calciomercato Offerta

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Ultim'ora di calciomercato in casa Napoli: nuovo rilancio per Jonathan David Secondo Alfredo Pedullà, l'obiettivo degli azzurri è di anticipare il summit con la Juve #SSCNapoli #SpazioNapoli Partecipa alla discussione

Scatto #juve per Jonathan #david: i bianconeri si sarebbero portati avanti alla concorrenza e nei prossimi giorni è atteso un nuovo vertice con l'entourage del giocatore che potrebbe essere decisivo #juventus #calciomercato Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

David parla di Juve e arriva l'offerta! Comolli, ecco il primo riscatto; David Juve, svelata l'offerta all'attaccante canadese. Cifre; Comolli segue Giuntoli per David e la Juve resta in prima fila: le cifre | CM.IT.

Comolli segue Giuntoli per David e la Juve resta in prima fila: le cifre | CM.IT - David alla Juventus, le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.

Calciomercato Juventus: Jonathan David si avvicina - Con l'arrivo a Torino del nuovo Direttore generale Comolli, la Juventus sembra pronta a dare l'assalto a uno degli affari di mercato ...

David Juventus: si valuta questa offerta per il canadese. Qual è l’idea della dirigenza per mettere le mani sul colpo in attacco, cifre e dettagli - Qual è l’idea della dirigenza per piazzare il colpo in attacco, cifre e dettagli Il calciomercato Juventus entra nel vivo.