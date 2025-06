Calciomercato Juve si allontana il riscatto di quel giocatore bianconero! Il costo dell’operazione è alto e Comolli ha altre priorità Ecco come stanno veramente le cose

Il calciomercato della Juve si fa sempre più complesso: il riscatto di Francisco Conceicao, valutato circa 30 milioni, sembra ormai lontano. Con Comolli che punta su altre priorità, il sogno di riabbracciare il talento portoghese nella prossima stagione si fa più sfumato. Ma quali sono le vere ragioni di questa complicazione e cosa riserva il futuro per il mercato bianconero? Ecco come stanno realmente le cose.

Calciomercato Juve, la strada per il riscatto di quel giocatore si complica sempre di più: Comolli ha altre priorità. Rivedere Francisco Conceicao alla Juve nella prossima stagione sarà missione alquanto complicata per la società bianconera. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, il prezzo d’ acquisto dal Porto del classe 2002 è pari ai 30 milioni di euro della clausola. Trattasi di una cifra evidentemente alta per i parametri bianconeri, che prevedono altre priorità in sede di calciomercato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, si allontana il riscatto di quel giocatore bianconero! Il costo dell’operazione è alto e Comolli ha altre priorità. Ecco come stanno veramente le cose

Conceicao Juve, futuro già deciso? Ecco la posizione della dirigenza sul riscatto dell’esterno portoghese. Ultimissime - La Juventus sembra orientata a prendere una direzione diversa riguardo al futuro di Francisco Conceicao.

