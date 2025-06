Calciomercato Juve secondo Comolli | Aggiustamenti ma non cambiamenti radicali Cosa succederà in estate

Il calciomercato della Juve si prospetta più un percorso di aggiustamenti che di rivoluzioni radicali, secondo le indicazioni di Damien Comolli. Il nuovo DG bianconero predilige una strategia basata sul principio del Moneyball, puntando a ottimizzare risorse e scelte mirate. Durante la presentazione, Comolli ha sottolineato come l’obiettivo sia rafforzare la rosa senza stravolgerla, mantenendo un equilibrio tra innovazione e stabilità. Ma cosa succederà davvero questa estate?

Calciomercato Juve, a Comolli non piacciono le rivoluzioni: i bianconeri si muoveranno in questa maniera durante l'estate!. Come detto, la nuova Juve di Damien Comolli verrà costruita attorno al principio del Moneyball. Questo principio non verterà all'insegna delle rivoluzioni, bensì degli aggiustamenti. Ecco cos'ha detto in merito il nuovo DG bianconero nella sua conferenza stampa di presentazione. ROSA E MERCATO – «Vedrete la mia faccia abbastanza spesso nella stagione. Sono molto aperto e vi dico la verità, ma sul mercato sono molto riservato. Ne abbiamo discusso con l'allenatore, con Giorgio e con Maurizio.

In questa notizia si parla di: Juve Comolli Aggiustamenti Estate

Tudor Juve (Sky): l’allenatore è al momento confermato! Domani il primo giorno di Comolli a Torino: ecco cosa potrebbe accadere - La Juventus continua a navigare in acque agitate, ma la conferma di Igor Tudor sulla panchina è un segnale di stabilità in un periodo di cambiamenti.

Comolli:Riguardo La Rosa non ci saranno cambiamenti radicali, sicuramente degli aggiustamenti, Igor ha raggiunto 2 pt di media con una squadra rimaneggiata, questo significa che in proiezione i dati ti possono portare anche a 83/84 punti. Partecipa alla discussione

Comolli ?: «Abbiamo parlato della rosa, stiamo considerando anche l’approccio di Igor Tudor. Sicuramente ci sono degli aggiustamenti da fare, ma non delle trasformazioni radicali» Partecipa alla discussione

