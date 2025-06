Calciomercato Juve Osimhen è imprevedibile e potrebbe fare questa scelta! Novità sul suo futuro | spunta quella deadline

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una novità sorprendente: Osimhen, tra le stelle più brillanti del Napoli, potrebbe cambiare rotta in maniera inaspettata. Con tutte le voci di un possibile trasferimento in Arabia e la deadline imminente, il futuro dell’attaccante nigeriano resta avvolto nel mistero. Ma cosa deciderà Osimhen? La risposta potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore, e tutto lascia presagire che questa trattativa riserverà ancora molte sorprese.

Calciomercato Juve, Osimhen è imprevedibile: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante nigeriano. Quale sarà il futuro di Osimhen? Se lo chiedono in tanti, anche il calciomercato Juve che l’ha seguito per tanto tempo. Le ultime sul futuro dell’attaccante del Napoli riportate da Modugno a Sky. PAROLE – «Stasera alle 20 chiude il mercato in Arabia. Osimhen sembrava molto tentato dall’Al Hilal. Per il momento ci sono altre prospettive, l’Europa e la Champions e chissà magari se il Galatasaray. Il Napoli non farà sconti anche perché potrebbe avere due anni di contratto. Per il momento è in vacanza». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Osimhen è imprevedibile e potrebbe fare questa scelta! Novità sul suo futuro: spunta quella deadline

In questa notizia si parla di: Juve Osimhen Calciomercato Imprevedibile

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Juve, Osimhen è imprevedibile: novità; “Processo sportivo” e Conte torna alla Juve: l’annuncio che scuote il mercato; Yeremay, in Serie A c'è anche il Como.

Calciomercato, Osimhen alla Juventus: c’è solo un ostacolo - L'attacante nigeriano è pronto a vestire la maglia della Juventus, c'è un problema ...

Calciomercato Juventus, quale futuro per Osimhen? L’Arabia è sempre più lontana: l’attaccante ha ribadito che… Bianconeri ancora in corsa? - Calciomercato Juventus, quale futuro per Osimhen dopo il rifiuto dell’Arabia: tutti i dettagli sul nigeriano Quale sarà il futuro di Osimhen?

Osimhen Juve, non è mica finita qui! Cosa c’è dietro al no del nigeriano all’Al Hilal: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante del Napoli - Cosa c’è dietro l’ultimo no del centravanti nigeriano all’Al Hilal: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante del Napoli Negli ultimi giorni si è sensibilmente raffr ...