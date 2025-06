Calciomercato Juve nuove sirene dall’Arabia Saudita | un altro attaccante nel mirino! La risposta del giocatore L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma ancora, questa volta con suggestioni dall’Arabia Saudita. Un nuovo attaccante entra nel mirino dei club arabi, ma la risposta del giocatore non si è fatta attendere. Tra le possibili acquisizioni estive, Benjamin Sesko resta tra i nomi più caldi, anche se il suo futuro sembra ancora tutto da scrivere. La sessione di mercato si prepara a sorprenderti: scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le strategie in campo.

Calciomercato Juve, nuove sirene dall’Arabia Saudita: un altro attaccante finisce nel mirino. C’è già la risposta. Benjamin Sesko sarà senza dubbio uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. L’attaccante sloveno è accostato anche alla Juve, ma su di lui si sono già fatti avanti diversi club. Nuove sirene anche dall’Arabia Saudita. Come riferito da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, diverse società si sono fatte avanti con proposte concrete ed importanti. Tuttavia, l’idea dell’attaccante del Lipsia classe 2003 sarebbe quella di rimanere in Europa. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com