Calciomercato Juve LIVE | novità su Kolo Muani e Gyokeres resta vivo il grande sogno Donnarumma

Il calciomercato della Juventus batte forte, con novità su Kolo Muani e Gyokeres che infiammano i tifosi, mentre il sogno di Donnarumma resta vivo. La Redazione di JuventusNews24 vi guida attraverso tutte le trattative in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. La Juventus non si ferma mai, lavorando intensamente per rinforzare l’organico e pianificare un futuro di successi. Seguiteci per essere sempre aggiornati sulle ultime evoluzioni del mercato bianconero!

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: MARTEDÌ 10 GIUGNO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: novità su Kolo Muani e Gyokeres, resta vivo il grande sogno Donnarumma

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

?Quella di domenica sera, molto probabilmente, sarà l'ultima partita allo Stadium per diversi calciatori della #Juventus. A partire dai tre prestiti secchi: Renato Veiga, Kolo Muani e Francisco #Conceicao. I due portoghesi sembrano avere poche chances di ri Partecipa alla discussione

La Juve vuole rifarsi da zero l'attacco in vista della prossima estate: Alfredo Pedullà svela tutte le strategie, oltre al sogno Osimhen Ai bianconeri è stato proposto anche Hojlund, mentre per David ora sembra essere in vantaggio il Napoli ? #Juve #Calciom Partecipa alla discussione

