Calciomercato Juve che manovre in attacco! Da Vlahovic a Kolo Muani passando per Osimhen | il punto sul futuro del reparto

Il calciomercato della Juventus infiamma il reparto offensivo: da Vlahovic a Kolo Muani, passando per Osimhen, le strategie dei bianconeri si fanno sempre più delineate. Analizzando le ultime dichiarazioni di Sky Sport con Luca Marchetti, emerge un quadro di manovre tese a rinforzare l’attacco e a plasmare il futuro della rosa. Ma quali sono le mosse più probabili e i colpi in cantiere? Scopriamo insieme le possibili evoluzioni del reparto offensivo della Juve.

Calciomercato Juve, che manovre in attacco per i bianconeri: le dichiarazioni di Sky sul reparto dei bianconeri. Il giornalista Luca Marchetti ha parlato a Sky Sport per analizzare le ultime mosse del calciomercato Juve soprattutto in attacco col futuro di Vlahovic e dell’attaccante accostato ai bianconeri Osimhen. PAROLE – «Chiellini non si occuperà direttamente del mercato, pensavamo che sarebbe stato più centrale dal punto di vista tecnico. Osimhen? La Juve è tornata in Champions League, ci potrebbero essere delle cessioni eccellenti se si volesse ricostruire la rosa e quindi ci potrebbe essere la disponibilità economica per il colpo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, che manovre in attacco! Da Vlahovic a Kolo Muani passando per Osimhen: il punto sul futuro del reparto

