Calciomercato Inter rimandato il colpo Bonny | non ci sarà per il Mondiale per Club la situazione

L’Inter si prepara a rinforzare il suo attacco con l’arrivo di Ange-Yoan Bonny dal Parma, un colpo che avrebbe potenziato le ambizioni nerazzurre. Tuttavia, il calciomercato interista ha subito un rallentamento: il trasferimento è stato rimandato e Bonny non sarà disponibile per il Mondiale per club. La situazione rimane in evoluzione, ma una cosa è certa: i tifosi nerazzurri aspettano con trepidazione novità e conferme ufficiali.

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell'Inter, con l'obiettivo Ange-Yoan Bonny per l'attacco dal Parma. Tutti i dettagli L'Inter è pronta a mettere a segno il terzo colpo del suo calciomercato estivo con l'arrivo di Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese del Parma, classe 2003, è ormai promesso sposo dei nerazzurri. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, .

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Bonny sembra essere il profilo preferito dell'Inter: questo è quanto svelato su X da Alfredo Pedullà Date un voto a questo eventuale colpo #Inter #Calciomercato #SpazioInter Partecipa alla discussione

Dopo Sucic e Luis Henrique, i nerazzurri stanno provando a mettere a segno un colpo anche per il reparto offensivo che perderà certamente Correa e Arnautovic Partecipa alla discussione

