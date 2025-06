Calciomercato Inter parla l’agente di Delgado | Quello nerazzurro un club enorme ma per ora nulla di concreto

L’attenzione si accende sul calciomercato dell’Inter, che guarda con interesse al giovane talento Milton Delgado del Boca Juniors. L’agente del promettente centrocampista ha confermato il suo gradimento e la possibilità di un futuro nerazzurro, anche se ancora nulla è stato deciso. Il Mondiale per Club potrebbe essere l’occasione decisiva per valutare il suo reale potenziale e avvicinarsi a un affare che potrebbe segnare una nuova svolta per l’Inter.

Calciomercato Inter, parla l’agente di Milton Delgado, nuovo nome per il centrocampo. Le sue parole ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Milton Delgado è il nuovo obiettivo per il centrocampo dell’ Inter. Come riportato ieri da El Crack Deportivo, testata giornalistica argentina, il classe 2005 di proprietà del Boca Juniors piacerebbe molto ai nerazzurri, e sarà osservato speciale durante il Mondiale per Club. Qualora il ragazzo dovesse convincere lo staff di Piero Ausilio, l’Inter potrebbe anche decidere di giocarsi la carta Javier Zanetti per convincerlo al trasferimento al Milano. Per il momento, però, si tratta solo di voci, come anche confermato dall’agente del centrocampista, Mariano Carlos Caporale, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, parla l’agente di Delgado: «Quello nerazzurro un club enorme, ma per ora nulla di concreto»

In questa notizia si parla di: inter - delgado - parla - agente

Delgado Inter, nuovo obiettivo dall’Argentina: Ausilio lo osserva, le possibili cifre - L'Inter continua a scrutare il panorama del calciomercato alla ricerca di giovani talenti da investire nel futuro.

L'agente di Milton #Delgado: "#Inter club enorme, ma nulla di concreto. Per ora solo rumors" Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

L'agente di Milton Delgado: Inter club enorme, ma nulla di concreto. Per ora solo rumors; Ag. Delgado: “Pronto per l’Italia, Inter club enorme. Sulle voci dico che…”; Il baby Delgado saluta l'Inter: affare fatto con il Benfica.

Caporale (Ag. Delgado): «Inter? Club enorme, ma per ora nulla di concreto!» - Mariano Carlos Caporale, agente di Milton Delgado, ha parlato dell'interesse dell'Inter (e non solo) nei riguardi del suo assistito.

Ag. Delgado: “Pronto per l’Italia, Inter club enorme. Sulle voci dico che…” - Caporale, agente di Milton Delgado, accostato in questi giorni all'Inter, ha parlato così delle voci sul trasferimento in nerazzurro ...

Delgado Inter, la spinta di Zanetti per il colpo a centrocampo dall’Argentina: le cifre - Delgado Inter, la spinta di Zanetti per il colpo a centrocampo dall’Argentina: le cifre chieste dal Boca Juniors per la sua cessione Il profilo di Milton Delgado ha iniziato a stuzzicare i dirigenti d ...