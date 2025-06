Calciomercato Inter Mosquera nome concreto per la difesa? L’esperto spiega | Previsto un incontro in settimana opzione nerazzurra complicata per un motivo

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con il nome di Cristhian Mosquera, giovane difensore del Valencia accostato ai nerazzurri. Dopo le voci e i sondaggi, l’esperto Matteo Moretto ha svelato che un incontro tra le parti è previsto questa settimana, ma l’opzione nerazzurra rimane complicata per alcuni motivi. Resta da scoprire se questa trattativa potrà sbloccarsi o se l’Inter dovrà puntare su alternative più concrete.

Calciomercato Inter, Mosquera nome concreto per la difesa? L’esperto: «Opzione nerazzurra complicata per un motivo». L’ultimo nome accostato al calciomercato Inter per la difesa è quello di Cristhian Mosquera. Interesse da parte dei nerazzurri per il difensore centrale del Valencia confermato anche dal giornalista Matteo Moretto, il quale sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha affrontato così la questione spiegando quali sono le difficoltĂ per i nerazzurri. CALCIOMERCATO INTER – « Nelle ultime ore è stato accostato al club nerazzurro Cristhian Mosquera, si tratta di un nome interessante, un difensore con grandi qualitĂ e potenzialitĂ per il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Mosquera nome concreto per la difesa? L’esperto spiega: «Previsto un incontro in settimana, opzione nerazzurra complicata per un motivo»

In questa notizia si parla di: Inter Mosquera Nome Difesa

Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: i nerazzurri irrompono nella corsa per Mosquera! - L'Inter si fa sempre piĂą protagonista sul mercato, puntando a rafforzare la propria linea difensiva con un nome di peso: Mosquera.

#Mosquera torna nel mirino dell'#Inter! Nome nuovo per la difesa: ecco chi è il centrale del #Valencia Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, nome nuovo per la difesa: occhi su Mosquera; Sky - Inter, nome nuovo per la difesa: occhi su Cristhian Mosquera, classe 2004 del Valencia; Marco Barzaghi: “Difesa, nome nuovo: Ausilio l’ha visionato in Spagna. Scenario per gennaio”.

Il gigante Mosquera per la difesa dell’Inter: due jolly da giocare – CdS - Il club nerazzurro si è messo già al lavoro e può sfruttare due importanti jolly.

Inter, Ausilio ha il jolly per aggiudicarsi Mosquera? “C’è chi giura che…” - I dirigenti nerazzurri Inter prevedono movimenti anche in difesa al rientro dal Mondiale per club: in lista il calciatore del Valencia ...

Calciomercato Inter, Chivu pensa alla difesa: Mosquera e Leoni per il nuovo muro - Oltre a Leoni del Parma, l’Inter sta seguendo con attenzione Cristhian Mosquera, ventenne difensore del Valencia che ...