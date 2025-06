Calciomercato Inter LIVE | Nuovo nome dall’Argentina si insiste per Bonny e Hojlund spunta l’ipotesi Gudmundsson

Il calciomercato dell'Inter è un vortice di voci, incontri e trattative che tiene i tifosi con il fiato sospeso. Con nomi provenienti dall’Argentina come Bonny e Hojlund, e ipotesi sorprendenti come Gudmundsson, il club non si ferma mai. Seguici in diretta per scoprire tutte le indiscrezioni e gli sviluppi di questa stagione di grandi opportunità, mentre l’Inter pianifica il futuro con strategia e ambizione. La sfida ora è…

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Nuovo nome dall’Argentina, si insiste per Bonny e Hojlund, spunta l’ipotesi Gudmundsson

In questa notizia si parla di: Calciomercato Inter Nome Argentina

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Inter, non solo Bijol: da Comuzzo all’Argentina, i nomi per la difesa; Inter, bloccata la trattativa per Perez: cosa è andato storto, c'è un nuovo nome; “Il nuovo Lautaro giusto per la Serie A”: nome CALDO per l’Inter.

Calciomercato Inter, nome nuovo dall’Argentina: sarà l’osservato speciale al Mondiale per Club! - Calciomercato Inter, nuovo nome per il centrocampo: sarà un osservato speciale al Mondiale per Club Secondo quanto riportato dal El Crack Deportivo, l’Inter avrebbe messo nel mirino uno dei giovani ta ...

In Argentina – Inter, pronto l’assalto a Milton Delgato: le cifre. Sarà studiato al Mondiale - L’Inter avrebbe messo gli occhi su una delle giovani promesse più interessanti del Boca, un giocatore su cui Miguel Ángel Russo punta molto ...

Delgado Inter, nuovo obiettivo dall’Argentina: Ausilio lo osserva, le possibili cifre - Delgado Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato dell’Inter nei confronti del talento argentino del Boca Juniors.