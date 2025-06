Calciomercato Inter la dirigenza nerazzurra insiste per Mosquera | prima però serve fare mercato in uscita

L’Inter si prepara a rafforzare il suo organico nel calciomercato in vista del Mondiale per Club, un evento che accende l’entusiasmo dei tifosi. La dirigenza nerazzurra non perde tempo e insiste per portare a Milano Mosquera, ma prima bisogna fare cassa con alcune uscite strategiche. Tra Bonny e Hojlund, i dubbi sulla scelta più facile da perfezionare sono ancora vivi. La sessione di mercato si chiude questa sera: che sorprese ci riserverà?

Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra vuole Mosquera, ma prima serve un’uscita. Bonny-Hojlund? Ecco qual è il più facile da prendere. Questa sera si conclude la finestra di mercato straordinaria in vista del Mondiale per Club, un evento che suscita grande interesse tra le squadre di calcio di tutto il mondo. L’ Inter, formazione milanese di grande prestigio, ha già ufficializzato l’acquisto di due nuovi giocatori, Petar Sucic e Luis Henrique, che potrebbero apportare significative migliorie alla rosa a disposizione dell’allenatore. Tuttavia, il club nerazzurro non si ferma qui e ha in mente altri obiettivi da perseguire, anche se è chiaro che non porterà a termine ulteriori operazioni per questa campagna nel periodo che trascorrerà negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra insiste per Mosquera: prima però serve fare mercato in uscita

In questa notizia si parla di: inter - dirigenza - nerazzurra - mosquera

Calciomercato Inter, per la difesa si punta Koni De Winter: la dirigenza nerazzurra prepara una contropartita tecnica - L'Inter è attivamente impegnata nel calciomercato, concentrandosi su Koni De Winter del Genoa per rinforzare la difesa.

Non solo Bonny, ma anche Giovanni Leoni, l'Inter ha intensificato i contatti anche per il giovane difensore ex Samp. Ausilio ad ogni modo per cautelarsi ha iniziato a battere altre piste, con una che porta a Cristhian Mosquera classe 2004 del Valencia, valuta Partecipa alla discussione

SPONDA NERAZZURRA (@spondanews) Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, in arrivo Bonny e Mosquera: il mercato punta su giovani talenti; VIDEO - Inter-Chivu, incontro terminato: Marotta e la dirigenza nerazzurra lasciano Palazzo Parigi; Non solo Inter su Gila: l’effetto domino può riportare un ex nerazzurro in A.

Mosquera Inter, fumata grigia per il rinnovo col Valencia: i nerazzurri ora ci credono! L’annuncio dell’agente fa sperare - L’annuncio dell’agente fa sperare i tifosi interisti Prende quota il nome di Cristhian Mosquera tra i possibili ...

Mosquera per l’Inter? Occhio al precedente di Gasiorowski – TS - Dopo un anno l'Inter ritorna a bussare alla porta del Valencia per un suo difensore: un anno fa fu Gasiorowski, quest'anno è la volta di Mosquera.