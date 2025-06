Calciomercato Inter il futuro di Pio Esposito passa anche dal Mondiale per Club | i dettagli

Il calciomercato dell'Inter si arricchisce di un nuovo capitolo: il futuro di Pio Esposito potrebbe brillare proprio durante il Mondiale per Club. Questa competizione rappresenta un’occasione unica per i nerazzurri di riscattarsi e proiettarsi verso nuove ambizioni, ma anche per i giovani talenti di mostrare il proprio valore su palcoscenici internazionali. Il torneo potrebbe essere decisivo per definire il destino di Esposito e non solo...

Calciomercato Inter, il Mondiale per Club potrebbe cambiare il futuro di alcuni giocatori. Tra questi anche Francesco Pio Esposito. Il Mondiale per Club potrebbe essere importante per molteplici motivi. L’ Inter, infatti, dovrà sfruttare la competizione per provare a riscattare almeno parzialmente un finale di stagione deludente, conclusosi con lo Scudetto al Napoli e la Champions League al PSG. In più, il torneo sarà importante per il neo allenatore Cristian Chivu, che potrà iniziare da subito a lavorare ai suoi schemi con i suoi nuovi giocatori, aspettando naturalmente sviluppi dal calciomercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il futuro di Pio Esposito passa anche dal Mondiale per Club: i dettagli

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - club - esposito

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

I piani dell'#Inter per Pio #Esposito sono chiari: prima il Mondiale per Club, poi il mercato. L'idea più probabile è quella di un prestito che possa garantirgli un elevato minutaggio. Ma un rendimento importante al Mondiale per Club potrebbe cambiare lo scenari Partecipa alla discussione

Acquistò il settimo centrocampista, Susic, e acquistò Luis Henrique, nonostante la presenza di 4 terzini, ma decise di andare al Mondiale per club con Taremi e Sebastiano Esposito. Incredible @marifcinter Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

I volti nuovi dell'Inter al Mondiale per Club: convocati anche i fratelli Esposito, Valentin Carboni e Palacios; L'Inter prepara il Mondiale per Club: occasione per Pio Esposito?; Mondiale per Club, ecco i 6 attaccanti dell’Inter. Ma c’è subito la tegola Pio Esposito.

Chivu, al Mondiale nasce l'Inter del futuro? Tra Carboni e gli Esposito c'è un sogno comune - I tre sono in lista per gli Usa e saranno valutati dal nuovo tecnico, che ha già allenato Francesco Pio e Valentin ...

Mondiale per Club, ecco i 6 attaccanti dell’Inter. Ma c’è subito la tegola Pio Esposito - "Negli Stati Uniti il nuovo tecnico si imbarcherà con un parco attaccanti diverso ma comunque numeroso: dietro Thuram e Lautaro ci saranno Taremi e Sebastiano Esposito, pronto subito a differenza del ...

Fratelli Esposito all’Inter: il futuro è già presente al Mondiale per Club - La linea green, tanto vociferata dalla società nerazzurra, si sta concretizzando già a -