Una serata di alta strategia tra i grandi del calciomercato italiano: l’Inter, rappresentata da Marotta, Ausilio e Baccin, si è riunita con il Parma a Palazzo Parigi per discutere il futuro dei talenti e le trattative più calde della sessione estiva. Tra i focus principali, spicca il nome di Bonny, ma non solo: cosa bolle in pentola per la prossima stagione? Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla dinamica tra nerazzurri e ducali.

Calciomercato Inter, cena tra la dirigenza nerazzurro e il Parma con Marotta, Ausilio e Baccin con Cherubini: sul piatto Bonny ma non solo, i dettagli. Nella serata del 10 giugno, l’Inter e il Parma si sono incontrati per una cena presso Palazzo Parigi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il vertice del club nerazzurro era ben rappresentato, con la presenza di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin ha incontrato Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma per una cena di cortesia, ma anche di mercato. La cena non era solo un momento di convivialità, ma anche un’opportunità per festeggiare l’accordo che ha portato Cristian Chivu a guidare la squadra nerazzurra dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, cena a Palazzo Parigi tra la dirigenza nerazzurra e il Parma: le ultime

