Calciomercato Inter Bonny sempre più vicino | anche il Napoli ora si defila dalla corsa

Il calciomercato infiamma le strategie delle grandi vincenti, con l'Inter sempre più vicina ad assicurarsi Ange-Yoann Bonny, giovane promessa del Parma. Mentre il Napoli si defila, virando su un altro profilo, i nerazzurri sognano di rinforzare l’attacco già in tempo per il Mondiale per Club. La corsa è aperta: il sogno di Bonny potrebbe presto diventare realtà, portando emozioni e sorprese nel cuore della squadra meneghina.

Calciomercato Inter, Ange-Yoann Bonny sempre più vicino. Il Napoli, adesso, sembrerebbe essersi defilato dalla corsa e aver virato su un altro attaccante. L’ Inter vorrebbe regalare a Cristian Chivu un attaccante da poter schierare già lungo il corso del Mondiale per Club. Il nome caldo, in queste ore, è quello di Ange-Yoann Bonny, classe 2003 del Parma (dunque già allenato dal tecnico rumeno) valutato dai ducali tra i 20 e i 25 milioni di euro. I nerazzurri sarebbero disposti a spendere tale cifra, ma dovranno battere una concorrenza agguerrita. Tra le pretendenti del giovane attaccante francese, anche e soprattutto il Napoli, che sembrerebbe essere la vera rivale dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Bonny sempre più vicino: anche il Napoli ora si defila dalla corsa

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Ange-Yoan Bonny è un giocatore che l’#Inter segue da vicino per l'estate e l'attaccante è anche sulla lista del Napoli. Con Correa e Arnautovic in partenza, l’#Inter ingaggerà uno o due attaccanti. [@MatteMoretto] Partecipa alla discussione

L’#Inter sta seguendo #Bonny: le recensioni sono ottime, ha tutto per sfondare e la sensazione è che sia vicino all’esplosione definitiva. È un giocatore che piace e che ha le giuste caratteristiche che ad oggi servono all’Inter (ci sono anche Napoli e Mila Partecipa alla discussione

