Calciomercato Inter avanza il doppio colpo Hojlund-Bonny | svelata la strategia un club prova ad inserirsi!

Il calciomercato dell’Inter si infiamma, con i nerazzurri pronti a mettere sul piatto il doppio colpo: Hojlund e Bonny. La strategia del club si fa sempre più chiara, mentre un’altra squadra tenta di inserirsi nella corsa ai talenti. La sfida è aperta: riuscirà l’Inter a garantirsi questi giovani promettenti e rafforzare così il suo reparto offensivo? La battaglia per il futuro dell’attacco nerazzurro sta entrando nel vivo.

Calciomercato Inter, le ultime sulle possibile trattative per Hojlund e Bonny dopo l’interesse dei nerazzurri. Tutti i dettagli. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Inter, con le mosse dei nerazzurri per il reparto d’attacco. I due grandi obiettivi restano infatti Rasmus Hojlund del Manchester United e Ange-Yoan Bonny del Parma. HOJLUND INTER – «Con Hojlund ci sono già stati dei ragionamenti con il suo entourage, mentre lo United ha aperto alla cessione solo a titolo definitivo. Il danese però andrà via e in casa nerazzurra c’è la convinzione di poter arrivare a un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate circostanze». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, avanza il doppio colpo Hojlund-Bonny: svelata la strategia, un club prova ad inserirsi!

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - hojlund - bonny

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Calciomercato Inter da F di fomento: Difesa: Leoni, Acerbi via, Bisseck via solo a fronte di offerta monstre Centrocampo: Fabbian (come detto giorni fa), via Zielinski, Asllani resta, Chivu lo farà rendere Attacco: Bonny, Hojlund se parte Taremi, Pio in prima squa Partecipa alla discussione

?Sondaggio dell'Inter per Vlahovic, no secco del giocatore, che aspetta il Milan. Hojlund pista complicata, lo United lo vuole vendere a titolo definitivo e Bonny si allontana per la situazione Chivu, il Parma non vuole darlo all'Inter. #News #Calciomercato #I Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Inter, pressing col Parma per Bonny e Leoni. E, nonostante le parole, Hojlund vuole l’Italia; Inter, priorità attaccante: occhi su Hojlund del Manchester United e Bonny del Parma; Mosse Inter sul calciomercato: scatto per Hojlund, c’è Bonny per Chivu.

Bonny+Hojlund, l’Inter sogna il doppio colpo! Un fattore – Sky - Yoan Bonny e Rasmus Hojlund rappresentano i due principali obiettivi dell'Inter per l'estate.

Calciomercato Inter, c’è la scelta tra Bonny e Hojlund: possono arrivare entrambi solo in un caso, Chivu decisivo! - Calciomercato Inter, le ultime sugli interessi di calciomercato dei nerazzurri nei confronti di Bonny e Hojlund in attacco.

Inter, doppio assalto a Bonny e Leoni. E Hojlund spinge per tornare in Serie A - Hojlund vuole l’Italia: l’Inter punta al prestito, lo United chiede 45 milioni ...