Calciomercato Fiorentina quale sarà il futuro di Dodo? Una big italiana prova a comprare il terzino viola

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma: il futuro di Dodo, uno dei talenti più promettenti del club, potrebbe cambiare drasticamente nelle prossime settimane. Una grande squadra italiana ha messo gli occhi sul terzino brasiliano, decisa a portarlo tra le sue fila. La posta in palio è alta e le prossime mosse saranno decisive per il destino di Dodo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Calciomercato Fiorentina, la situazione attuale intorno a Dodo. Quella big fa veramente sul serio per il terzino viola Il nome di Dodo continua a circolare con insistenza nel mercato estivo, attirando l'attenzione di diversi club, sia italiani che stranieri. Dopo una stagione estremamente positiva per il calciomercato Fiorentina, il terzino brasiliano è finito nel mirino .

dodo - calciomercato - fiorentina - terzino

Calciomercato Juve, si infiamma la corsa sulle fasce! Da destra a sinistra: sarà rivoluzione. Da Dodo a Tavares passando per quei due spagnoli: novità - Il calciomercato della Juventus si anima con una vera e propria rivoluzione sulle fasce, da destra a sinistra.

Il #Napoli valuta un terzino destro in grado di fare l'esterno di centrocampo. Mentre Raoul Bellanova per l'Atalanta non è cedibile, un altro nome che il club azzurro sta valutando è quello del brasiliano #Dodo della #Fiorentina, valutato circa 20mln. https://calci Partecipa alla discussione

? #Calciomercato #Milan, occhi su Dodô per la fascia destra! Il terzino della #Fiorentina è il nome più caldo tra i profili valutati dai rossoneri Affare possibile? #ACMilan #SempreMilan #MilanNews #Dodô #SerieA ? Partecipa alla discussione

