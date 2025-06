Calciomercato Como Baturina è il primo rinforzo | 25 milioni per il croato contratto fino al 2030

Il calciomercato del Como si infiamma con l’arrivo di Martin Baturina, il primo rinforzo targato Fabregas. Per soli 25 milioni, il giovane talento croato firma un contratto fino al 2030, portando entusiasmo e qualità alla rosa. Un investimento importante che potrebbe cambiare le sorti dei lariani nella prossima stagione. Scopriamo tutti i dettagli di questa operazione che sta facendo parlare il mondo del calcio italiano.

Calciomercato Como, Baturina è il primo rinforzo per Fabregas: 25 milioni per il croato, contratto fino al 2030. Ultime Il Como ha chiuso l’accordo con la Dinamo Zagabria per Martin Baturina. Secondo Fabrizio Romano, il giovane talento croato si trasferirà in Italia per 25 milioni di euro, di cui 18 milioni come parte fissa più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Como, Baturina è il primo rinforzo: 25 milioni per il croato, contratto fino al 2030

Como, vicino l'accordo con Baturina della Dinamo Zagabria: chiesti 30 milioni - Come vicino all’accordo con Baturina per la Dinamo Zagabria, chiedendo 30 milioni. Il Como punta sempre più in alto.

Dopo aver abbandonato la trattativa con il Deportivo La Coruña per Yeremay, il #Como ha deciso di affondare per Martin #Baturina L’affare con la Dinamo Zagabria è in chiusura sulla base di 18 milioni di euro più 7 bonus: rimangono da definire solo gli ulti Partecipa alla discussione

Nico Paz può partire. Ma il Como ha già il piano B: Baturina. Costa 30 milioni e ha già segnato al Milan. Ha qualità, ma non è un clone di Nico Paz. Segui il profilo per studiare i nuovi colpi di mercato. #Como #Baturina #NicoPaz #calciomercato #Fabreg Partecipa alla discussione

