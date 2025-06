Calciomercatocom – Italia Donnarumma | Nelle ultime partite abbiamo sbagliato l’atteggiamento | Nazionali

L'ultima dichiarazione di Donnarumma ha acceso il dibattito sui social: il portiere azzurro ammette che l'atteggiamento delle ultime partite è stato sbagliato. Un commento sincero che invita a riflettere sulle sfide e le responsabilità del nostro calcio. Ma quali sono le soluzioni per tornare sulla retta via? Scopriamolo insieme, perché il futuro della Nazionale dipende anche da come affrontiamo gli ostacoli.

2025-06-09 23:32:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Italia, Donnarumma: “Nelle ultime partite abbiamo sbagliato l’atteggiamento” Nazionali Calciomercato.com.. Home.. Italia, Donnarumma: “Nelle ultime partite abbiamo sbagliato l’atteggiamento”. GETTY Matteo Palmisano. 49 minuti fa.. Donnarumma si è presentato ai microfoni di Rai 1 dopo la vittoria sofferta dell’ Italia contro la Moldavia. Gli azzurri, all’ultima di Spalletti in panchina, non hanno convinto con il 2-0 dopo la sconfitta per 3-0 rimediata con la Norvegia. Di seguito le parole del capitano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Calciomercato.com – Italia, Donnarumma: “Nelle ultime partite abbiamo sbagliato l’atteggiamento” | Nazionali

Italia, Donnarumma: "Nelle ultime partite abbiamo sbagliato l'atteggiamento" - Donnarumma si è presentato ai microfoni di Rai 1 dopo la vittoria sofferta dell`Italia contro la Moldavia.

Italia, Donnarumma: "Prestazione inaccettabile. I tifosi non meritano queste partite" - 0 in casa della Norvegia, ha parlato il capitano dell`Italia Gigio Donnarumma.

Rinnovo Donnarumma, previsto nei prossimi giorni incontro con il PSG - Donnarumma ha collezionato un totale di 40 partite con la maglia dei parigini nella stagione 2024/25 e ha mantenuto la porta inviolata in 12 occasioni.