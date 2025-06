Calciomercato Cagliari Bertola obiettivo numero uno per la difesa Trattativa che prevede quel passaggio

Il calciomercato del Cagliari si anima con un nome caldo: Nicolò Bertola. Il giovane difensore dello Spezia, in scadenza il 1° luglio, è il principale obiettivo rossoblù per rinforzare la linea difensiva in vista della Serie A 2025-2026. La trattativa sta prendendo forma e potrebbe presto concretizzarsi, rappresentando un passo importante per i piani di rafforzamento della squadra. Resta da capire se le sirene di mercato condurranno a un accordo positivo.

Calciomercato Cagliari, Nicolò Bertola è l’obiettivo numero uno per quanto riguarda la difesa rossoblu. Ecco le ultime novità Nicolò Bertola è uno degli obiettivi del calciomercato Cagliari? L’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport è di questo avviso in vista del campionato di Serie A 2025-2026. Il giovane difensore centrale è in scadenza con lo Spezia e dal 1 luglio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari, Bertola obiettivo numero uno per la difesa. Trattativa che prevede quel passaggio

