Calciomercato Bologna continua il tira e molla per il duo Beukema-Ndoye La situazione rossoblu

Il calciomercato del Bologna si infiamma con un acceso tira e molla per Beukema e Ndoye, protagonisti di una fase cruciale della sessione estiva. La sfida tra rossoblù e Napoli si gioca su più fronti, tra trattative in corso e strategie di rafforzamento. Ma cosa riserverà il futuro di questi talenti e quale sarà la loro destinazione? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le possibili evoluzioni di questa intricata vicenda.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciomercato Bologna vede i rossoblu fare dei veri e propri tira e molla con il Napoli: su tutti quando c'è di mezzo Beukema e Ndoye.

Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

