Calciomercato Atalanta pronto l’assalto al centrocampista | Juric lo vuole ancora con sé

L’Atalanta si mette in moto: il nuovo tecnico Ivan Juric ha già le idee chiare e punta a rinforzare il centrocampo con un colpo di rilievo, riportando a Bergamo il suo ex giocatore. La sfida è grande, ma la passione dei bergamaschi non si ferma: è pronto l’assalto per rinforzare la rosa e rilanciare le ambizioni della Dea. La campagna di mercato entra nel vivo, e le sorprese non tarderanno ad arrivare.

Il nuovo tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, detta la linea sul mercato e vuole a Bergamo il suo ex giocatore. Ivan Juric è arrivato ufficialmente a Zingonia da un solo giorno, ma sa già molto bene che forma vuole dare alla sua Atalanta. Per lui sarà fondamentale avere le idee chiare e costruire un progetto solido, alla luce – soprattutto – delle numerose aspettative. Poiché l’eredità finita nelle sue mani non è di certo tra le più facili da gestire. Il suo predecessore, Giampiero Gasperini, per ben nove anni ha regalato ai tifosi bergamaschi tante emozioni – la più grande un anno fa, ovvero la vittoria dell’Europa League. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Calciomercato Atalanta, pronto l’assalto al centrocampista: Juric lo vuole ancora con sé

In questa notizia si parla di: atalanta - juric - vuole - calciomercato

Juric in Serie A? Non solo il Torino: l’Atalanta ci pensa per il post Gasperini - Il futuro della Serie A si tinge di nuove sfide: Ivan Juric non è solo il condottiero del Torino, ma anche un nome caldo per l'Atalanta, pronta a scrivere un nuovo capitolo dopo Gasperini.

? #Torino, non c’è solo il #Milan su Samuele #Ricci: interessa a un’altra big italiana Secondo http://primabergamo.it, l'#Atalanta sta pensando a lui per rinforzare la mediana del nuovo allenatore Ivan #Juric #Calciomercato Partecipa alla discussione

#Calciomercato: Ricci sfuma al #Milan e vola all’#Atalanta ? #juric sul regista del #Torino . Piace anche Singo. Approfondimento https://cuoretoro.it/news/385055362566/atalanta-sorprende-il-milan-ricci-puo-seguire-juric-a-bergamo… Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Perché l'Atalanta ha preso Juric; Atalanta, Juric è il nuovo allenatore al posto di Gasperini: è ufficiale; Calciomercato, Juric nuovo allenatore dell’Atalanta. Dopo Modric il Milan vuole Xhaka.

Atalanta: Inizia l'Era di Ivan Juric con Ambizioni Internazionali - Ivan Juric è il nuovo allenatore dell'Atalanta, pronto a mantenere il club ai vertici internazionali con impegno e passione.

Atalanta, Juric si presenta: "Ho parlato con Gasperini". Poi cita Lookman (che piace al Napoli) - 'Vogliamo continuare sulla strada di tutti questi anni: anch'io come i tifosi voglio vedere la maglia sudata', ha sottolineato il nuovo tecnico nerazzurro.

Perché l'Atalanta ha preso Juric - Nella volata finale per diventare il nuovo allenatore dell`Atalanta, Ivan Juric ha staccato tutti rimanendo in pole fino alla fine.