Calciomercato allenatori | Nesta Inzaghi e Di Francesco tra Bari Palermo e Venezia

Sino a quando non arriveranno le prime firme, ogni giorno sarà una ridda di voci, e radiomercato in questi giorni si sbizzarrisce sugli allenatori. Ieri, tra le notizie della giornata, c’era quella dell’interessamento del Bari di Luigi De Laurentiis nei confronti di Alessandro Nesta: obiettivo confermato, stando a quanto si è appreso da fonti pugliesi, ma a quanto pare la dirigenza biancorossa non sarebbe ancora stata capace di convincere il tecnico ex Monza, che sembra più lontano. Parlando ancora dei campioni del mondo del 2006, non è un mistero che Filippo Inzaghi, dopo avere portato in A il Pisa (e, prim’ancora, il Benevento), sia ormai d’accordo con il Palermo per allenare i rosanero la prossima stagione, con l’ambizione di un’altra promozione: il club investirà sul mercato, e sarà comunque tra i favoriti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net