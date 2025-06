Calcio Serie C le norme e le ipotesi sui ripescaggi

Il mondo della Serie C si appresta a vivere momenti cruciali, tra norme da rispettare e ipotesi di ripescaggi che potrebbero rivoluzionare il campionato. La Covisoc sta valutando le documentazioni di 58 società su 60, mentre Lucchese e Brescia restano fuori per motivi diversi. Con la Pro Patria pronta a rientrare, le eventuali defezioni di Spal e Rimini apriranno nuovi scenari, determinando le future formazioni del torneo e alimentando l’incertezza.

In settimana la Covisoc di esprimerĂ sulle documentazioni delle 58 societĂ di serie C (su 60) che hanno presentato la domanda entro lo scorso 6 giugno. Lucchese e Brescia sono le uniche a non averlo fatto, per diversi motivi, e al loro posto ci saranno due riammissioni con la Pro Patria in pole position come prima tra le retrocesse. In base alle eventuali altre defezioni (certa quella della Spal, ma è in bilico anche il Rimini) si apriranno poi i ripescaggi. Le societĂ di serie D presenti nella graduatoria che intendono fare la richiesta di ripescaggio dovranno avere disponibili 950mila euro. La domanda dovrĂ essere corredata dalla documentazione prevista per l'iscrizione alla serie C e da un assegno circolare a fondo perduto da 300mila euro intestato alla Figc, oltre alla fideiussione di 350 euro e un'ulteriore garanzia fideiussoria di 300 euro a favore della stessa Lega Pro.

