Calcio serie C il campionato del Perugia partirà il 24 agosto

Il calcio torna a riscaldare i cuori dei tifosi umbri: il campionato di Serie C 2025/26 partirà il 24 agosto, segnando l’inizio di una nuova avventura per il Perugia. Dopo stagioni complicate, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per ritrovare la brillantezza e conquistare il ritorno tra i grandi. La sfida è aperta: sarà questa la stagione del riscatto?

Il campionato di serie C 202526, che deve necessariamente segnare la riscossa dopo alcune stagioni contrassegnate da più ombre che luci, ripartirà il 24 agosto. Il Perugia dunque saprà con certezza la data di questo viaggio che si spera possa riportarlo nei palcoscenici che gli compete: a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Calcio serie C, il campionato del Perugia partirà il 24 agosto

In questa notizia si parla di: serie - campionato - perugia - agosto

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano - Rimani aggiornato sulle ultime notizie della Serie A! Scopri tutte le novità del giorno relative al massimo campionato italiano, con aggiornamenti rapidi e approfondimenti curati dalla Redazione di Calcio News 24.

Cosa riportano altre fonti

Calcio serie C, il campionato del Perugia partirà il 24 agosto; Serie C, il campionato scatta il 24 agosto; Perugia-Arezzo, quella domenica di 50 anni fa e un processo: così nasce il derby nel calcio.

Serie C, il campionato scatta il 24 agosto - Il campionato dei tre gironi di serie C inizierà domenica 24 agosto per concludersi ...

Calcio serie C, il campionato del Perugia partirà il 24 agosto - Il campionato di serie C 2025/26, che deve necessariamente segnare la riscossa dopo alcune stagioni contrassegnate da più ombre che luci, ripartirà il 24 agosto.

Serie C, il 24 agosto via al campionato: la Coppa Italia comincerà il 17 agosto - Catania, Siracusa, Trapani hanno già conosciuto le date di riferimento per la prossima stagione agonistica.