Calcio | qualif Mondiali Olanda travolge Malta 8-0 poker Austria

Torino, 10 giu. (LaPresse) – Olanda show nella serata degli incontri di qualificazione al Mondiale. Gli Orange, al secondo successo in altrettante gara, travolgono Malta con un netto 8-0 nel Gruppo G: grande protagonista Depay, con una doppietta. A segno anche van Dijk, Xavi Simons, Malen (doppietta), Lang e van de Ven. Al comando del gruppo con 7 punti la Finlandia, che regola 2-1 la Polonia. L’incontro ha avuto una lunga sospensione a causa del malore di un tifoso. Nel Gruppo H secondo successo per l’Austria che cala il poker in casa di San Marino nel segno di Arnautovic, autore di una doppietta. 🔗 Leggi su Lapresse.it