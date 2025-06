Calcio il CT Carmine Nunziata verso gli Europei U21 | Prima partita fondamentale Mi dispiace per Spalletti

Siamo pronti. Veniamo da diversi giorni di ritiro dove abbiamo lavorato intensamente, preparandoci al meglio per questa sfida cruciale. L’Italia Under 21 si appresta a scendere in campo contro la Romania, un match che potrebbe segnare un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale degli Europei 2025. La partita di domani sera a Trnava rappresenta il primo grande banco di prova per il nuovo progetto di Carmine Nunziata, e l’obiettivo è conquistare subito il risultato.

Giornata di vigilia per l’Italia in vista del match d’esordio contro la Romania nella fase a gironi dei Campionati Europei Under 21 di calcio maschile 2025, in programma domani sera dalle ore 21.00 a Trnava. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo A, in cui figurano anche la Spagna e la Slovacchia padrona di casa, con le prime due classificate che avanzeranno ai quarti di finale. “ Siamo pronti. Veniamo da diversi giorni di ritiro dove abbiamo lavorato molto bene e sappiamo che in un girone da quattro la prima partita è fondamentale. L’esonero di Spalletti? Mi dispiace molto per lui, che è una persona vera, con dei valori umani importanti e con cui in questi due anni ho avuto un ottimo rapporto, di rispetto e fiducia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, il CT Carmine Nunziata verso gli Europei U21: “Prima partita fondamentale. Mi dispiace per Spalletti”

In questa notizia si parla di: calcio - europei - prima - partita

Calcio, i convocati dell’Italia Under 21 per il raduno verso gli Europei: attesa per la lista dei 23 - Gli italiani attendono con trepidazione la lista ufficiale dei 23 convocati dell’Italia Under 21, in vista del raduno in preparazione agli Europei in Slovacchia dal 11 al 28 giugno.

Approfondimenti da altre fonti

Italia - Romania Europei Under 21 2025: orario e dove vedere la partita · Calcio oggi; Italia Albania: data, ora, probabili formazioni e dove vedere la partita degli azzurri agli Europei · UEFA Euro 2024 | Calcio; L’Italia ha battuto l’Albania nella prima partita degli Europei di calcio.

Calcio, il CT Carmine Nunziata verso gli Europei U21: “Prima partita fondamentale. Mi dispiace per Spalletti” - Giornata di vigilia per l'Italia in vista del match d'esordio contro la Romania nella fase a gironi dei Campionati Europei Under 21 di calcio maschile ...

Euro U.21: Nunziata, "la prima partita é fondamentale" - "Siamo pronti, veniamo da diversi giorni di ritiro dove abbiamo lavorato molto bene e sappiamo che in un girone da quattro la prima partita è fondamentale".

L’Italia ha perso 2-1 contro l’Inghilterra nella sua prima partita di qualificazione agli Europei di calcio - 1 dall’Inghilterra nella prima partita di qualificazione agli Europei del 2024.